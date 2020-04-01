В Литве штрафы для нарушителей карантина увеличили в 10 раз [ Редактировать ]
Литовские власти решили увеличить штраф для лиц, которые нарушают правила карантина.
Об этом сообщает LRT.
По их словам, взыскания для граждан будет составлять от 500 до 1500 евро. Для заводов и фирм штраф увеличен от 1500 до 6000 евро.
Отмечается, что ранее размеры взысканий составляли для литовцев до 140 евро, в то время как для всех предприятий наказание колебалось до 600 евро.
Тем временем в Испании количество жертв коронавирусной инфекции составляет 9053 человека. Инфицированных коронавирусом уже насчитывается 102 тысячи
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