Литовские власти решили увеличить штраф для лиц, которые нарушают правила карантина.

Об этом сообщает LRT.

По их словам, взыскания для граждан будет составлять от 500 до 1500 евро. Для заводов и фирм штраф увеличен от 1500 до 6000 евро.

Отмечается, что ранее размеры взысканий составляли для литовцев до 140 евро, в то время как для всех предприятий наказание колебалось до 600 евро.

Тем временем в Испании количество жертв коронавирусной инфекции составляет 9053 человека. Инфицированных коронавирусом уже насчитывается 102 тысячи