Привычка засыпать при включенном телевизоре может быть опасно. Эксперты рассказали, что исходящий от экрана свет и сопровождающий трансляцию шум наносят вред здоровью человека, пишут "Новости Ю".

Как отмечается, когда человек находится во сне, из телевизора могут доноситься различные звуки, в том числе резкие, включая выстрелы или крики. Мозг накапливает негативные эффекты, что со временем способно вылиться в бессонницу или проблемы со сном. Если индивиду сложно засыпать в тишине, лучше включать на фоне расслабляющие и спокойные мелодии либо же звуки природы.

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Серьезную опасность представляет и исходящий от работающего телевизора свет, способный провоцировать нарушения в активности мозга, становясь причиной бессонницы. Источником сбоев выступают циркадные ритмы, воздействующие на регенерацию клеток, активность органа и иные важные процессы. Под действием частого излучения указанные процессы нарушаются, а организму не удается полноценно восстановиться.

Если молодой организм лучше справляется с негативным воздействием, то с годами проблемы со здоровьем начнут проявлять себя острее. В частности, существует риск гипертонии, трудностей с засыпанием и сердечно-сосудистой системой.

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