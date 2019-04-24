Почему нельзя засыпать "под телевизор" [ Редактировать ]
Привычка засыпать при включенном телевизоре может быть опасно. Эксперты рассказали, что исходящий от экрана свет и сопровождающий трансляцию шум наносят вред здоровью человека, пишут "Новости Ю".
Как отмечается, когда человек находится во сне, из телевизора могут доноситься различные звуки, в том числе резкие, включая выстрелы или крики. Мозг накапливает негативные эффекты, что со временем способно вылиться в бессонницу или проблемы со сном. Если индивиду сложно засыпать в тишине, лучше включать на фоне расслабляющие и спокойные мелодии либо же звуки природы.
Серьезную опасность представляет и исходящий от работающего телевизора свет, способный провоцировать нарушения в активности мозга, становясь причиной бессонницы. Источником сбоев выступают циркадные ритмы, воздействующие на регенерацию клеток, активность органа и иные важные процессы. Под действием частого излучения указанные процессы нарушаются, а организму не удается полноценно восстановиться.
Если молодой организм лучше справляется с негативным воздействием, то с годами проблемы со здоровьем начнут проявлять себя острее. В частности, существует риск гипертонии, трудностей с засыпанием и сердечно-сосудистой системой.
Ранее мы писали о том, что к чему снится смерть согласно приметам.
по теме
Как очистить организм: метод Аниты Луценко
Убрать "мусор" из организма тоже можно
Цены на лекарства в Украине резко возросли
В феврале 2019 года украинцы потратили на лекарства 6 млрд 746,9 млн грн, что на 40,6% больше, чем в феврале 2017 года
Найдена главная причина старения
Ученые из США узнали главную причину старения человеческого организма
Как избавиться от храпа: советы экспертов
Медики назвали простую пятиминутную тренировку, способную навсегда избавить человека от храпа
Погода на 11 апреля: как вести себя при штормовом ветре
Синоптики предупредили киевлян о возможной буре и порекомендовали быть осторожными