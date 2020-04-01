Требуем немедленно остановить второй этап медреформы - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
В Украине распространяется эпидемия опаснейшей коронавирусной инфекции, к отражению которой власть не смогла подготовить страну. Из-за продолжающихся экспериментов над медициной, затеянных еще Порошенко и Супрун, не сработала система санитарно-эпидемиологического контроля. Многие граждане Украине вовремя не получили медицинскую помощь. В стране не оказалось масок, у врачей - средств индивидуальной защиты, в больницах - медикаментов и оборудования. Отечественная медицина была загнана в кризис хроническим недофинансированием. Мизерные зарплаты вынудили тысячи медиков уехать из Украины, младший и средний медперсонал сократили.
Вместо того чтобы свернуть антинародную медицинскую реформу Порошенко-Супрун, нынешняя власть продолжает её губительную политику. Сегодня она дала старт её второму этапу. То, что лишь единицы медучреждений, которые оказывают вторичную, третичную, экстренную и некоторые другие виды медпомощи, подписали договора с Национальной службой здоровья, власть не смущает. Как и то, что в результате бездумного продолжения неподготовленной реформы медучреждения окажутся на голодном пайке и будут вынуждены закрываться. Не получат финансирования даже медицинские Институты, которые могли бы ежедневно выпускать десятки тысяч жизненно необходимых для борьбы с эпидемией ПЦР-тестов. Антинародный эксперимент идет вопреки здравому смыслу и может привести к непоправимым последствиям.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует срочного пересмотра политики в сфере здравоохранения. Мы требуем прекратить медреформу имени Порошенко-Супрун и остановить тотальный перевод всех учреждений здравоохранения на договорные отношения с НСЗУ.
Немедленно решить вопрос финансирования медучреждений, которые лечат больных коронавирусной болезнью и могут изготавливать ПЦР-тесты. Восстановить медсубвенцию для финансирования медучреждений 2-го и 3-го уровня и вдвое увеличить ее объём. Увеличить финансирование первичной медпомощи, вследствие возросшей нагрузки из-за эпидемии COVID-19. Срочно усилить эпидемиологами оставшиеся после реформирования СЭС лабораторные центры, восстановить работу Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Финансирование медицины должно быть увеличено в бюджете минимум до 5% ВВП.
Здравоохранение - это не просто отрасль, это жизни и здоровье наших сограждан!
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