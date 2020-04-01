Україна не повинна ходити з протягнутою рукою по кредиторах, вважають у "Опозиційній платформі - За життя". У політсилі запропонували чинній владі свій антикризовий план. Зокрема, щодо подолання й наслідків пандемії короновірусу.

Сергій Льовочкин, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы предложили изменения в бюджет в структуре своего антикризисного плана. Кстати, я скажу, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это единственная политическая сила, у которой есть системный антикризисный план и которая готова воплощать при необходимости.

Там заложены наши предложения к бюджету, где мы предлагаем на 100 млрд. гривен обеспечить медиков, обеспечить медицину, дать возможность эффективно бороться с эпидемией в стране.

Кроме того, мы предлагаем осуществить поддержку бизнеса, мы предлагаем налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса, мы требуем моратория на оплату процентных кредитов для предприятий, мы предлагаем льготы для предприятий, которые в условиях пандемии создают рабочие места.

Там предусмотрен целый ряд важнейших решений, которые необходимо сейчас принять, для того, чтобы не свернулся бизнес и работала экономика.