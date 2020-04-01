Лобода очаровала поклонников нежным фото [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
"Время перемен", - загадочно подписала снимок звезда.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Поклонникам понравился снимок артистки. Они засыпали Лободу комплиментами, а также восхитились ее идеальными формами.
Также читайте, как Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
по теме
Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото
Соответствующее фото она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram
Каменских зачитала реп о карантине (видео)
Звезда спела свою новую песню о карантине на пяти языках и поделилась ею с подписчиками
Принц Чарльз победил коронавирус
В понедельник, 30 марта, стало известно, что Принц Чарльз одолел коронавирус и вышел из самоизоляции
У Игоря Николаева заподозрили коронавирус
Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19