Рівень поширення неправдивої інформації про COVID такий високий, що фейки спростовують уже перші політичні особи. Які міфи найпопулярніші та хто їх вигадує - Олена Абрамович розкаже.

Здавалося б, елементарні та логічні речі: пандемія, від якої в певних країнах за день помирає уже до тисячі людей, навряд чи лікується просто. Проте у соцмережах ширяться народні рецепти - їсти часник, а подекуди, радять і пити хлор. Настільки активно, що спростовувати їх доводиться ТОП-політикам.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Чи може часник, або вітамін C вилікувати від коронавірусу? Ні! Чи страждають від вірусу лише літні люди? Ні! Але ми всі бачили ті чи інші неправдиві поради та заяви у соцмережах. Кількість фейкових новин про коронавірус зростає. Це потужна хвиля, яка викликає у людей непевність та стрес.

Підтверджень того, що від коронавірусу гинуть не лише літні, чи хронічно хворі люди - уже вдосталь. У Бельгії наймолодша жертва - 12-річна дівчинка. Кілька днів високої температури, потім різке погіршення стану та смерть. Натомість, в Нідерландах видужала жінка, якій 101 рік. Такого ж поважного віку чоловік переміг хворобу в Італії. Тож, варто довіряти в першу чергу офіційній медицині, бо поради та рецепти від ненадійних джерел можуть бути небезпечними.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Я стурбована, бо деякі з них можуть реально завдати шкоди людям. Наприклад, неправдиве твердження, що пиття хлорки лікує від вірусу. Якщо пити хлор - можна померти. Хвилює і те, що особи, які розповсюджують ці фейки, використовують заляканість людей аби просто нажитися, наприклад, продаючи дуже дороге мило, яке начебто вбиває коронавірус.

Не існує і конкретних препаратів чи наборів проти коронавірусу, хоча пропозицій їх купити в мережі вдосталь. Розповсюджений і фейк, що миття рук не допомагає вберегтися від хвороби. Побутує і міф, що вірус вигадали в лабораторіях. Окрім того, нагнітається паніка про можливий розпад Євросоюзу та колапс Шенгенської зони. Хто саме поширює такі твердження, - в Брюсселі уже дослідили.

Петер Стано, речник Єврокомісії з питань закордонних справ:

Ми помітили, що ця дезінформація надходить з-поза меж ЄС, серед учасників процесу - Росія, або провайдери, які базуються в Росії, або мають зв'язок з прокремлівськими джерелами.

У середу Європейська служба зовнішніх дій опублікувала новий звіт з переліком фейків. Згадується в ньому і наша держава, де курсувала дезінформація про неминучий крах ЄС та "невдаху-Україну", яку буцімто європейські партнери залишили в біді. У Єврокомісії закликали, перш ніж поширювати новину, переконатися, що вона з надійного джерела.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Довіряйте органам охорони здоров'я, довіряйте світовій організації охорони здоров'я, довіряйте медіа з хорошою репутацією. Ті, хто розповсюджує дезінформацію - завдають вам шкоди. Дезінформація може коштувати життів. Але разом, ми можемо зберегти правду.

Урсула фон дер Ляєн запевнила: ЄС тісно співпрацює з різними платформами та соціальними мережами у боротьбі з фейками. Неправдиві повідомлення та групи, які сіють непевність та паніку, блокуються та видаляються. І долучитися до цієї боротьби може кожен.