Хабиб - Фергюсон: в UFC назвали место боя [ Редактировать ]
18 апреля пройдет чемпион UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Поединок должен был состояться в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в штате Нью-Йорк отменили.
Теперь президент промоушена Дана Уайт заявил, что нашел место для проведения турнира UFC 249, но мероприятие пройдет без зрителей.
"Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие", - приводит слова Уайта MMAJunkie.
Ранее мы писали о том, что Олимпийские игры 2020 перенесли.
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