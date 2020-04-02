В четверг, 2 апреля, в Киеве, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, образовались серъезные пробки. Сложно проехать по улице Набережно-Крещатицкой, бульвару Тараса Шевченкою, проспекту Степана Бандеры. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, автомобили стоят в тянучках на проспектах Победы, Воздухофлотском, Леся Курбаса и Степана Бандеры. Сложно проехать по улицам Богатырской и Покровской.

Наблюдаются небольшие заторы на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и Елены Телиги, бульваре Тараса Шевченко.

На мостах - Северном, Южном и Метро - авто стоят в направлении правого берега. На левом берегу пробки на Броварском проспекте и проспекте Юрия Гагарина. Также стоят улицы Гната Хоткевича и Магнитогорская.

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