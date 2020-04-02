Карантин по-киевски: столицу сковали пробки [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, в Киеве, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, образовались серъезные пробки. Сложно проехать по улице Набережно-Крещатицкой, бульвару Тараса Шевченкою, проспекту Степана Бандеры. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Так, автомобили стоят в тянучках на проспектах Победы, Воздухофлотском, Леся Курбаса и Степана Бандеры. Сложно проехать по улицам Богатырской и Покровской.
Наблюдаются небольшие заторы на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и Елены Телиги, бульваре Тараса Шевченко.
На мостах - Северном, Южном и Метро - авто стоят в направлении правого берега. На левом берегу пробки на Броварском проспекте и проспекте Юрия Гагарина. Также стоят улицы Гната Хоткевича и Магнитогорская.
Ранее мы писали о числе зараженных коронавирусом в Украине.
по теме
Во Львовской области зафиксировали еще 13 новых подозрений на коронавирус
Сообщается, что во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 74 человека
Эвакуированные украинцы сбежали из обсервации - Нацполиция
Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали
Коронавирус в Украине: последние новости
Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся в нашей стране
За отсутствие масок пока штрафовать не будут - МВД
По его словам, из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу
В Днепропетровской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом
Так, COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога