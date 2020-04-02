Субсидии на время карантина увеличат на 300 гривен [ Редактировать ]
Размер субсидий на время карантина будет увеличен, а их получение упрощено для военнослужащих, детских домов семейного типа, лиц, старше 60 лет, и семейных пар, которые проживают в селе и состоят в браке. Это предусматривает постановление Кабинет Министров Украины №247 от 25 марта 2020 года.
"Запретить на период карантина прекращение предоставления жилищных субсидий... кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилой субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение (дом) или в случае смерти одинокой личности", - говорится в документе.
Постановление предусматривает:
- перенос с мая 2020 года на более поздний срок повышение до 20% (+5% - ред.) среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидии;
- назначение жилищных субсидий на следующий период всем домохозяйствам, которые получали ее в отопительном периоде 2019-2020 годов - без заявлений граждан о назначении жилищных субсидий;
- назначение субсидий гражданам, которые были уволены с работы в период карантина и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных;
- расчет жилищной субсидии должен учитывать только размер назначенной помощи по безработице без учета заработной платы;
- расчет жилищных субсидий с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, независимо от количества дней действия карантина в месяц.
В Кабмине считают, что последняя норма позволит увеличить средний размер субсидий примерно на 300 гривен в месяц.
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