Власти преступно бездействуют в вопросе задолженности по заработной плате [ Редактировать ]
По состоянию на 1 марта 2020 года, по данным Государственной службы статистики Украины, сумма задолженности по выплате зарплаты украинцам была на уровне 3019,8 млн грн.
Таким образом, задолженность по выплате зарплаты в Украине остается практически на прежнем высоком уровне. Власти преступно бездействуют, и это очевидно проявляется при анализе динамики задолженности, например, в сфере здравоохранения.
По итогам февраля 2020 года, когда опасность пандемии коронавируса уже была официально возведена в ранг национальной угрозы, задолженность по зарплате медикам не только не снизалась, а, наоборот, возросла еще на 4,2% – до 16 732 тыс. грн.
При этом очевидно, что в рамках сводного бюджета страны это не такая уж критичная сумма, а ее выплата убедила бы медиков в том, что государство о них действительно заботится, и не только на словах.
Возвращаясь к теме общей динамики задолженности по выплате зарплаты, необходимо:
- установить действенный контроль за погашением задолженности, это должно наконец-то стать неотъемлемой составляющей политики государства;
- государство не может и не должно заботиться об интересах внешних кредиторов больше, чем о законных интересах собственных граждан;
- погашение задолженности по зарплате в период карантина должно стать первостепенной задачей в рамках социально-экономической политики государства.
При этом нужно признать, что у нынешней власти вообще отсутствует какая-либо проработанная и обоснованная социально-экономическая политика.
Даже введение так называемой чрезвычайной ситуации и карантина по всей территории Украины не сподвигло Кабмин на разработку сколь-либо адекватной системы социальной защиты сограждан.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
по теме
Рынок земли: депутаты пойдут в суд
ОПЗЖ будет в суде добиваться отмены закона о рынке земли, принятого под влиянием внешних кредиторов
Требуем немедленно остановить второй этап медреформы - ОПЗЖ
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Санкции против Беларуси - позор для украинской власти - Виктор Медведчук
Украина жизненно заинтересована в развитии экономических и политических отношений с нашими ближайшими соседями
НЕТ распродаже земли и разорению Украины!
"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в КСУ
Только у ОПЗЖ есть план борьбы с эпидемией и спасения экономики - Юрий Бойко
Ситуация в стране ухудшается, каждый день фиксируются новые случаи заражения