По состоянию на 1 марта 2020 года, по данным Государственной службы статистики Украины, сумма задолженности по выплате зарплаты украинцам была на уровне 3019,8 млн грн.

Таким образом, задолженность по выплате зарплаты в Украине остается практически на прежнем высоком уровне. Власти преступно бездействуют, и это очевидно проявляется при анализе динамики задолженности, например, в сфере здравоохранения.

По итогам февраля 2020 года, когда опасность пандемии коронавируса уже была официально возведена в ранг национальной угрозы, задолженность по зарплате медикам не только не снизалась, а, наоборот, возросла еще на 4,2% – до 16 732 тыс. грн.

При этом очевидно, что в рамках сводного бюджета страны это не такая уж критичная сумма, а ее выплата убедила бы медиков в том, что государство о них действительно заботится, и не только на словах.

Возвращаясь к теме общей динамики задолженности по выплате зарплаты, необходимо:

установить действенный контроль за погашением задолженности, это должно наконец-то стать неотъемлемой составляющей политики государства;

государство не может и не должно заботиться об интересах внешних кредиторов больше, чем о законных интересах собственных граждан;

погашение задолженности по зарплате в период карантина должно стать первостепенной задачей в рамках социально-экономической политики государства.

При этом нужно признать, что у нынешней власти вообще отсутствует какая-либо проработанная и обоснованная социально-экономическая политика.

Даже введение так называемой чрезвычайной ситуации и карантина по всей территории Украины не сподвигло Кабмин на разработку сколь-либо адекватной системы социальной защиты сограждан.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"