Кабмин разрешил работу ломбардов во время карантина [ Редактировать ]
Кабмин внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.
В частности, разрешена работа ломбардов и кредитных союзов.
Так, согласно постановлению правительства, во время карантина разрешены:
- продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;
- продажа суточного молодняка домашней птицы;
- функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
Кроме этого, с целью уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах, Кабмин порекомендовал аптекам перейти на круглосуточный режим работы, а всем открытым заведениям торговли допускать посетителей в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.
Ранее мы писали о том, что в Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина.
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