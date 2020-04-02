Кабмин внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

В частности, разрешена работа ломбардов и кредитных союзов.

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Так, согласно постановлению правительства, во время карантина разрешены:

продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;

продажа суточного молодняка домашней птицы;

функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кроме этого, с целью уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах, Кабмин порекомендовал аптекам перейти на круглосуточный режим работы, а всем открытым заведениям торговли допускать посетителей в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

Ранее мы писали о том, что в Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина.