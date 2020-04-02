Более 95% заболевших коронавирусной инфекцией в Европе - это люди старше 60 лет. Об этом заявил директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА "Новости".

По его словам, в более чем 50% случаев от вируса погибли люди в возрасте 80 лет и старше, а 8 из 10 были пациентами с одним или двумя хроническими заболеваниями.

В первую очередь инфекция угрожает пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом. Риску заболеть коронавирусом в тяжелой форме подвержены все взрослые люди.

По данным ВОЗ на 2 апреля, в Европейском регионе от вируса COVID-19 умерли 30 098 человек. При этом 90% летальных случаев приходится на Италию, Испанию и Францию.

В ближайшие часы число зараженных людей во всем мире достигнет одного миллиона. На данный момент умерли 48,2 тысячи человек, выздоровели - 202,3 тысячи.