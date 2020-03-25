В Тернопольской области заблокировали населенные пункты [ Редактировать ]
В Тернопольской области с целью препятствия распространения коронавируса правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.
"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими", - сообщил Геращенко.
Он также добавил, что заблокированные села могут быть очагом распространения вируса, поскольку в этом регионе уже установлено 5 случаев заражения COVID-19.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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