В Виннице первый пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргуно в Facebook.

По его словам, мужчину уже выписали из больницы.

"Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.

По последним данным, в Украине насчитывается 794 официально подтвержденных случаев коронавируса. 20 человек умерли.