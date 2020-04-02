В Виннице от коронавируса вылечился первый пациент [ Редактировать ]
В Виннице первый пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргуно в Facebook.
По его словам, мужчину уже выписали из больницы.
"Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.
По последним данным, в Украине насчитывается 794 официально подтвержденных случаев коронавируса. 20 человек умерли.
по теме
В Винницкой области увеличилось количество зараженных коронавирусом
В четверг, 26 марта, в Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом
В Херсонской области коронавирус "убил" медсестру - СМИ
В Херсонской области умерла медсестра поликлиники города
Медики шести областей получили от Фонда Новинского современные средства индивидуальной защиты
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Фонд Вадима Новинского) закупил для медицинских учреждений современные костюмы биозащиты
Спасти рядового врача: чего не хватает больницам в Украине?
На первых парах эпидемии, в СМИ и в социальных сетях все обсуждали возможный продуктовый дефицит и, конечно же, недостачу средств индивидуальной защиты в аптеках
Какими лекарствами можно лечиться от коронавируса
Эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, поэтому назначать их себе самостоятельно ни в коем случае нельзя