Кабінет міністрів розширив перелік установ, які можуть працювати під час карантину. Тепер також дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої сільгосптехніки.

Можуть працювати всі види фінансових установ, у тому числі кредитні спілки та ломбарди. Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу. Зокрема, аптекам рекомендовано працювати цілодобово.

До торговельних залів відвідувачів, як і раніше, допускатимуть з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням відстані у півтора метра між покупцями.

Нагадаємо, 25 березня уряд дозволив оптову торгівлю харчовими продуктами та ветеринарними препаратами. Мають змогу працювати гуртівні з продажу кормів, пестицидів та агрохімікатів, а також насіння і посадкових матеріалів.