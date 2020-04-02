Хто може працювати під час карантину: перелік установ [ Редактировать ]
Кабінет міністрів розширив перелік установ, які можуть працювати під час карантину. Тепер також дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої сільгосптехніки.
Можуть працювати всі види фінансових установ, у тому числі кредитні спілки та ломбарди. Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу. Зокрема, аптекам рекомендовано працювати цілодобово.
До торговельних залів відвідувачів, як і раніше, допускатимуть з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням відстані у півтора метра між покупцями.
Нагадаємо, 25 березня уряд дозволив оптову торгівлю харчовими продуктами та ветеринарними препаратами. Мають змогу працювати гуртівні з продажу кормів, пестицидів та агрохімікатів, а також насіння і посадкових матеріалів.
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