У першого зараженого нардепа уже два негативні тести на Covid-19. Член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов заявив, що попри те, що паніка щодо корона вірусу, - на його думку, - нагнітається штучно, він усе одно, як законослухняний громадянин буде дотримуватися карантину.

Загалом, за останню добу від вірусу вилікувалися троє громадян. Загалом, їх - 13. Загальна кількість інфікованих - 804, померлих - 20.

Потрійний оклад уже за березень мають отримати не лише лікарі, а й усі медпрацівники "екстренки". Серед них - і водії швидких і фельдшери. Аби не виникло непорозумінь у МОЗ пообіцяли, у переліку спеціальностей, які мають отримати доплати через боротьбу з Covid-19, пропишуть ці посади окремо.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Виникло непорозуміння - мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв "швидкої" там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо. Інформація з'явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо.

Майже половина з інфікованих коронавірусом - 398 осіб - наразі госпіталізовані. Серед них - 20 дітей та 26 медпрацівників. Решта - перебувають вдома на амбулаторному лікуванні. У МОЗ наполягають на жорсткішому дотриманні "масочного режиму" в аптеках, магазинах, та й загалом у всіх громадських місцях

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:

Коли є маска на обличчі, виділення збудника, матеріалу, який може містити збудники - зменшується і не досягає 1,5 метра; а може виділятись не більше, ніж на 10-15 см. Хотів би звернути увагу тих, хто носить респіратори з клапанами видиху - вони захищають тільки вас, вони не виконують функцію захисної маски, оскільки клапан видиху досить швидко і якісно великим потоком виділяти у великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби.

А от щодо продовольчих ринків, відкривати їх можна лише тоді, коли у громадян не буде іншої можливості купувати продукти харчування, - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я. Втім, рішення щодо їхнього функціонування є виключно компетенцією місцевої влади.

Також, у МОЗ анонсували - з наступного тижня в Україні мають запустити серійне виробництво тестів діагностики на Covid-19.