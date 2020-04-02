Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на вечер четверга, 2 апреля, 22:00, в Украине зафиксировали 897 случаев заражения коронавирусной болезнью. Об этом свидетельствуют данные ЦОС.
Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.
19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Ранее мы писали о том, что в ВСУ зафиксирован второй случай коронавируса.
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