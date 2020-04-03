В Тернопольской области от коронавируса умер второй человек [ Редактировать ]
В Тернопольской области, от коронавируса умерла 57-летняя женщина - это уже второй случай в регионе. Число инфицированных COVID-19 выросло до 114 человек. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
"В Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта. У нее подтвердили COVID-19.
находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала", - сказано в сообщении.
На данный момент в больницах Тернополя находится 20 больных с коронавирусом, еще двое - на амбулаторном лечении. Семеро заболевших - дети. На самоизоляции находится 449 жителя областного центра.
За последние сутки в области выявили 9 больных COVID-19: 1 - житель города Залещики, 3 - жители Монастыриского района, 2 - жители Козовы, 1 - житель села Остров Тернопольского района, 1 - Тернополя и 1 - жительница Бучача. Еще у 3 пациентов подозревают коронавирус.
Тернопольская область занимает третье место в Украине по числу заразившихся коронавирусом. Диагноз подтвержден у 114 человек.
Как сообщали "Подробности", по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине зафиксировано 135 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. Число инфицированных по стране выросло до 804, из них 20 - умерли.
Самый низкий показатель заболеваемости - 1 человек - в Харьковской области.
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