95% загиблих від коронавірусу в Європі були віком за 60 років - ВООЗ [ Редактировать ]
За даними європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95 відсотків загиблих від коронавірусу в Європі були віком за 60 років. Переважна більшість летальних випадків - люди, старші за 80. У 4 із 5 померлих було принаймні одне хронічне захворювання: серцево-судинне, гіпертонія або діабет. Між тим, майже у половині країн Євросоюзу стурбовані, що карантин подекуди підриває демократію та обмежує основні правА громадян. Спільне звернення підписали 13 держав-членів ЄС. Про що йдеться і чи збираються карантин скасОвувати - розкаже Олена Абрамович.
Права громадян, звісно, треба захищати. Особливо у таких безпрецедентних ситуаціях, як зараз. Проте, тут дуже легко перейти межу і почати знищувати демократію. На цьому наголосили 13 країн-членів Євросоюзу.
Спільну заяву підписали Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Португалія, Іспанія, Ірландія, Данія, Фінляндія та Швеція.
У деяких з цих держав карантинні заходи дійсно безпрецедентні - Італійці та Іспанці, наприклад, не можуть навіть вийти на прогулянку чи пробіжку. Проте стосується документ не цих обмежень. В Угорщині, де 30 березня парламент надав прем'єрові Віктору Орбану абсолютні повноваження керувати надзвичайним станом на необмежений час.
Віктор Орбан, прем'єр міністр Угорщини:
Ці проблеми з вірусом триватимуть не 3 місяці, а значно довше, мої дорогі друзі. Тому я прошу надати мені та уряду дозвіл не лише на три місяці. Ви довірили мені цю роботу, ми зараз під загрозою, затверджуємо цей закон. І після цього ви можете повернути ці повноваження уряду, повноваження, які ми маємо використовувати для подолання кризи у будь-який час.
Свою стурбованість щодо таких змін уже висловили і в Єврокомісії. Та Будапешт рідко прислухається до Брюсселя.
Тим часом, в інших країнах ЄС уже дискутують, як саме скасовувати карантинні заходи. Конкретних дат ніхто не озвучує, але у Франції, наприклад, уже зараз розуміють, що зніматимуть обмеження поступово - залежно від ситуації в конкретному регіоні.
Едуард Філіпп, прем'єр-міністр Франції:
Все залежатиме від наших потужностей - ми маємо протестувати, де і яка кількість населення уже перехворіла, маємо визначитися, який тип тестування це буде, які є у нас можливості для виготовлення таких тестів та проведення їх в правильних умовах.
І в той час, як в країні досі доволі суворий карантин - без заповненого документа про причину виходу з дому люди не переступають поріг, влада уже пішла на певні поступки. Дозволили відкритися чверті продуктових базарів у країні - за умови дотримання безпечної відстані між покупцями.
Я рада, що цей базар відкрили, попри все. Черга, звісно, величезна - я вже стою 35 хвилин і ще 15 точно попереду.
Це те саме, що в супермаркеті - там теж можна заразитись. У мене з собою антисептик, все для дезінфекції маю і користуюсь регулярно.
Особливо на відкриття базарів чекали фермери, які не мають контрактів з продуктовими супермаркетами. Врожай зібрали, а збувати товар - ніде.
Гійом Ленобль, співвласник овочевого розсадника:
Продажі зупинились. Але роботи у нас тут чимало, тому ми не можемо просто взяти і зайнятися доставками додому, це дуже складно.
Дідьє Ленобль, співвласник овочевого розсадника:
Якщо нічого не буде зроблено, нам доведеться просто викинути 200 тонн редису до кінця травня.
Водночас, у п'ятницю на трасах Франції має побільшати поліцейських. У країні саме розпочинаються Великодні канікули і багато французів звикли у ці дні їхати за місто. А це, наразі, - заборонено, як і решта не обов'язкових поїздок.
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