Ангела Меркель вышла из самоизоляции [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель после двухнедельного карантина вышла из карантина и приступила к работе. Об этом сообщает DW.
Она находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.
Представительница канцлера сегодня сказала, что Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе.
Напомним, Ангела Меркель ушла на домашний карантин после того, как ей сообщили, что она общалась с врачом, у которого был положительный результат на коронавирус. После этого 23 марта Меркель сделали первый тест на коронавирус. Его результат был отрицательным.
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