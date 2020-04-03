Канцлер Германии Ангела Меркель после двухнедельного карантина вышла из карантина и приступила к работе. Об этом сообщает DW.

Она находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.

Представительница канцлера сегодня сказала, что Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе.

Напомним, Ангела Меркель ушла на домашний карантин после того, как ей сообщили, что она общалась с врачом, у которого был положительный результат на коронавирус. После этого 23 марта Меркель сделали первый тест на коронавирус. Его результат был отрицательным.