Карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении к украинцам.

Он отметил, что Украина не может позволить не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.

"По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел коронавирусом, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер", - сказал премьер-министр.

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Трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

"Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Так как угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - заявил премьер.

По его словам, таким образом правительство пытается соблюсти баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

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