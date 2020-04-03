"Рестарт экономики": премьер анонсировал изменения [ Редактировать ]
Карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении к украинцам.
Он отметил, что Украина не может позволить не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.
"По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел коронавирусом, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер", - сказал премьер-министр.
Трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.
"Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Так как угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - заявил премьер.
По его словам, таким образом правительство пытается соблюсти баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.
Ранее мы писали о том, как пандемия повлияет на экономику? И ждать ли украинцам кризиса?
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