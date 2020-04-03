Корпорация Google начнет следить за местонахождением всех граждан, которые находятся на карантине.

Об этом пишет Корреспондент.

По их словам, Google настроит все свои сервисы на отслеживание передвижения населения.

Известно, что компания будет отслеживать людей из 131 страны мира.

Также Google будет писать отчеты, в которых будет отмечается информация о посещении аптек, магазинов и парков.

"Мы выпустим эти отчеты по всему миру, первоначально охватывая 131 страну и регион. Учитывая острую потребность в этой информации, где это возможно, мы также предоставим информацию на региональном уровне", - отмечается в заявлении.

Также добавляется, что компания будет делится информацией с эпидемиологами, чтобы окрасить всю картину эпидемиологической обстановки в мире.

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