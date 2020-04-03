Жители Швеции меньше всего придерживаются режима самоизоляции и других карантинных правил, введенных после начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, собранные Google в Европе с помощью приложений по определению геолокации, сообщает Reuters.

Анализ данных со смартфонов в период с 16 февраля по 29 марта показал значительное сокращение перемещений в большинстве европейских стран. В Италии и Испании, где почти замерла общественная жизнь, передвижения людей сократились на 60%. Чуть меньше этот показатель во Франции. Помимо прочего, эти цифры свидетельствуют о разрушительных экономических последствиях эпидемии.

На севере Швеция, напротив, влияние инфекции на социальную и экономическую жизнь оказалось минимальным. Например, количество посещений ресторанов, торговых центров и кинотеатров сократилось всего на 24%, а продуктовых рынков и аптек - на 10%. В то же время поездки в парки и на пикники показали рост на 43%.

Число людей, проводящих больше времени в своих жилищах, выросло всего на 5%, тогда как в Италии и Испании оно увеличилось на 24% и 22% соответственно.

Похожие данные получены также Дании, Эстонии и Финляндии.