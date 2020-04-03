На ситуацію з медиками у Монастириському районі Тернопільщини відреагував Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

У сьогоднішньому зверненні я хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соціальних мережах. Перш за все хочу сказати: все бачу, чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.

Звернення лікарів з міста Монастириська, що на Тернопільщині. Були проведені перемовини з департаментом охорони здоров'я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велика подяка. Станом на зараз у лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, йде робота над повним забезпеченням їх усім необхідним. Вирішується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону.

Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, ще гірше, перепродавати медичні засоби ми не дамо нікому. Також співробітники СБУ мають допомогти й у вирішенні іншої проблеми. На жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці - гірша.

Вирішення цього питання - на особистому контролі головного санітарного лікаря України.

Підсумовуючи, слід визнати, що сьогодні, на превеликий жаль, ми пожинаємо плоди "знущання" над українською медичною системою усі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання. Ми обов'язково все подолаємо. І в першу чергу саме завдяки вам - нашим лікарям. Завдяки вашій мужності та витримці. І за все це я вкотре кажу вам: Дякую!