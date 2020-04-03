Кризу, яку ми переживаємо зараз, часто порівнюють із 2008 роком - коли несподівано обвалилася вся міжнародна фінансова система. Тоді надзвичайні зусилля провідних країн та західних кредиторів змогли зупинити найгірший сценарій. Та зараз - геть інші виклики. Тому й порівняння з 2008 роком - не коректні.

Тоді не було такого, щоб держави закривали кордони, тримали громадян на карантині, зупиняли виробництва та обмежували торгівлю. А зараз... Саме це провокує найбільші збитки. Можуть збанкрутувати цілі галузі - авіаперевезення, туризм, готельний бізнес.

У Сполучених Штатах найбільше безробіття з часів Великої Депресії. Вперше за багато років у західних країнах виникла проблема з аграрним виробництвом. Британія і країни континентальної Європи думають, що робити без дешевої робочої сили з інших країн - мігранти просто фізично не можуть приїхати.

Країни-експортери зерна і круп уже обмежили вивезення продукції... А у нас тільки перші місяці кризи. Тож, ми зараз ще навіть не уявляємо тих наслідків, які можуть бути через півроку. Особливо, якщо зараз через карантинні обмеження буде зірвана посівна.

Однак, і цю кризу світ переживе, якою б тяжкою вона не була. А ми... Залишимось на порозі іншої кризи - масштабнішої. Уперше за 120 років в Україні може не вистачити води! Доведеться обмежувати водопостачання. Ну а вже у найближчому майбутньому - імпортувати воду. Уявляєте?

Вода. Її присутність у нашому житті - буденність. Ми навіть й не замислюємося, скільки витрачаємо на поточні потреби. А це, до слова, сотні літрів щодня. По Європі цей показник - 150. В Україні - удвічі більше!

Здавалося б, ми можемо собі це дозволити. Країна багата річками та озерами.

Запаси прісної води мали б бути величезними. Та при цьому Україна сьогодні має один із найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. На одного жителя - лише тисячі кубометрів внутрішніх вод. Для порівняння, у Великобританії - більше п'яти.

Олександр Чистяков, голова Національної екологічної ради України:

Последнее исследование Всемирного банка поставило нас на 125 место из 180 стран. Мы сейчас находимся по маловодности где-то между Чадом и Суданом.

А все тому що за останні 25 років з карти України зникли тисячі водойм. Зміліли й великі річки.

* * *

Миколаївська область

Річка відійшла від берегів, пересохла, замулилась, перетворилася в окремі калюжі! Бачите? Спостерігається антитечія.

Це одна з найбільших річок Миколаївщини - Інгул. У період водопілля, коли рівень води має бути найбільшим. Останніми роками в цій місцині зникло багато риби, а влітку ситуація ще гірша.

Олексій Уманський, дачник:

Сейчас катастрофически пересыхает речка. Летом здесь будет сухо, можно будет ходить пешком в другое село. Уже не будет воды.

Колись Інгул був великий та рибний. Тепер - гине на очах. Страждає від заморів, заростає очеретом, замулюється і перетворюється на каскад стоячих невеличких водойм. І замість того, щоб живити лиман, річка сама поповнюється солоною водою - тож для землеробства та питних потреб стає непридатною.

* * *

Івано-Франківська область

А це Івано-Франківська область, Калуський район.

Річка наша, от бачите, берег отут, і отут знову берег - то наша ріка плила, дуже велика, і вона була набагато більша від Лімниці.

Про те, що тут колись протікала велика річка Урив, уже мало хто пам'ятає. Річище давно висохло та почало заростати. Хоча кілька десятиліть тому Урив навіть промислові потреби покривав.

А це вже інше село - Старий Угринів. Тут теж колись протікала повноводна Бережничка. За словами місцевих старожилів, перейти її вбрід було неможливо.

Висохла, висохла чисто. Колись рибу ловили, раки ловили.

Та навіть ті великі річки в Україні стають стали непридатними для питної води. Дністер, Дніпро, Прут - їхні річища нині наповнені ледве на 70 відсотків.

Олександр Чистяков, голова Національної екологічної ради України:

К чему это приведет? К интенсивному их загрязнению. Все бытовые стоки рассчитаны на 100 процентную заполняемость наших водоемов, а если они будут наполняться не полностью, это получится не водоем, а гремучая смертельная химическая смесь.

Причини такої проблеми - дві. Перша - глобальні зміни клімату.

Олег Деркач, еколог:

Це пов'язано у першу чергу з аномально теплою зимою, бездощовою осінню та безсніжною зимою.

Друга причина - людина. Бездумне висушування болот, масове вивезення річкового щебеню, вирубування лісів та забудова берегів. А цьогоріч масштаб проблеми набув неабиякого розмаху.

Вікторія Бойко, начальник відділу гідрологічних прогнозів:

У цьому році ці фактори неприємні поєдналися одночасно, це ще поєдналося на великій території. Створилися такі умови, яких до цього не було.

Уперше за 120 років країна опинилася у ситуації, коли води на всіх може не вистачити і профільні відомства будуть змушені обмежити доступ до водопостачання. У Державному водному агентстві навіть є алгоритм дій.

Михайло Хорєв, голова Державного водного агентства України:

У першу чергу обмежуються ці, для кого це обмеження не буде сильно збитковим, в першу чергу реально обмежується водний транспорт. У другу чергу обмежується енергетика. Це не говорить про те, що треба вже завтра прикрутить кран, підприємству закритися, перестати працювати, ми говоримо про те, що прийдеться в якійсь день, в якійсь тиждень взяти води менше, ніж вони зазвичай беруть.

Та попри те, що обмеження поки що жодним чином не стосуватимуться забезпечення питних і побутових потреб українців. Так буде не завжди. Фахівці попереджають, якщо ситуація не зміниться, вже за 20-30 років Україні доведеться імпортувати воду.