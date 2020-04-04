Корнавирус "атакует" животных: болезнь обнаружена у 15% кошек [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция имеет специфику передаваться от одного животного к другому.
Об этом сообщает bioRxiv.
По их словам, исследователи отобрали образцы крови у 102 бродячих животных города Ухань и выяснили, что вирус может распространяться и среди них.
"Наши данные показывают, что COVID-19 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки, – говорится в исследовании. – Мы открыли антитела к COVID-19 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - отмечается в заявлении.
Известно, что коронавирусная инфекция может распространяться среди животных воздушно-капельным путем, но пока не выяснено, может ли заразиться человек.
Также пути заражения бродячих животных выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Уэльсе козы вышли на улицы карантинного городка. На их усмирение послали полицию.
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