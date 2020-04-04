Коронавирусная инфекция имеет специфику передаваться от одного животного к другому.

Об этом сообщает bioRxiv.

По их словам, исследователи отобрали образцы крови у 102 бродячих животных города Ухань и выяснили, что вирус может распространяться и среди них.

"Наши данные показывают, что COVID-19 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки, – говорится в исследовании. – Мы открыли антитела к COVID-19 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - отмечается в заявлении.

Известно, что коронавирусная инфекция может распространяться среди животных воздушно-капельным путем, но пока не выяснено, может ли заразиться человек.

Также пути заражения бродячих животных выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Уэльсе козы вышли на улицы карантинного городка. На их усмирение послали полицию.