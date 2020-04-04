За підтримки "Опозиційної платформи - За життя" на Донбасі створили Координаційний штаб для медичної та соціальної допомоги мешканцям прифронтової зони - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Особливо важко доводиться зараз жителям прифронтових міст в умовах світової пандемії коронавірусу. Та небайдужі волонтери звозять до лікарень на сході продовольчі набори, медичне обладнання та засоби особистого захисту для медиків. Зокрема, другий тиждень поспіль у Донецькій області функціонує координаційний штаб, який допомагає місцевим жителям.
Костянтинівка, Дружковка, Краматорськ, Бахмут, Торецьк, Світлодарськ, Покровськ - чи не у всіх містах Донецької області Координаційний штаб розгорнув свою роботу. Щодня туди розвозять медичне обладнання та продуктові набори для малозабезпечених сімей десятки волонтерів. Заснували штаб народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" за підтримки місцевих мерів. Днями волонтери відвідали лікарню у Світлодарську.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Самое важное сейчас - чтобы в больнице были все необходимые средства: это и костюмы защитные, и маски, и бахилы, и палаты, и перчатки, и очки - все, чтобы врачи были защищенными. Также мы привезли сюда тесты, потому что если не дай Бог будут у людей подозрения, чтобы они могли оперативно ставить диагноз и могли оперативно помогать людям. Также сейчас главная задача - поддержать врачей, население, которое шестой год живет на войне.
Часто лікарі самі звертаються до координаційного штабу по допомогу, - зізнаються волонтери. Адже медичного обладнання для боротьби із епідемією коронавірусу не вистачає, а другий етап медичної реформи, який розпочався першого квітня проблему не вирішує.
Так получилось, что увы, все инфекционные болезни ушли в сторону, забыли о них, разбаловались мы, а сейчас приходится вспоминать, к сожалению.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Вызывает большие опасения второй уровень медицинской реформы, которая началась первого апреля. Мы категорически настаивали на том, что ее сейчас нужно отменять, нужно переносить. Для Донбасса мы требовали, в принципе, пересмотреть эту реформу, потому что одно дело - искать врачей в Киеве, оказывать помощь, а совершенно другое - здесь, на линии фронта, когда люди, безусловно, ограничены сегодня в своих возможностях.
Далі - у Торецьк. Сюди представники Координаційного штабу привезли десятки продуктових наборів. У пакет волонтери поклали найнеобхідніше - борошно, олію, гречку. Допомогу отримали ветерани, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю та пенсіонери. Всього на підтримку міст Донбасу піде майже 17 мільйонів гривень - це гроші меценатів та місцевих бюджетів. Крім того, в координаційному штабі зазначають, що на складах їхні волонтери вже підготували чергову партію гуманітарної допомоги - більше десяти тисяч продуктових наборів.
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