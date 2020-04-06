В городе Поти на аграрном рынке все посетители при входе должны сдавать деньги на дезинфекцию.

Об этом сообщает местный телеканал.

По их словам, стерилизация купюр происходит с помощью утюга. Монеты обрабатывают антисептиком.

"Потийский аграрный рынок — это капитальное строение, имеющее раздельные входы и выходы. Граждане соблюдают социальную дистанцию. При покупке товара продавцы возвращают деньги, обработанные дезинфицирующим раствором", - отмечается в сообщении.

Фото: 1tv.ge

Также всем покупателям перед входом на рынок меряют температуру и выдают перчатки.

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