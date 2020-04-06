Реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу коронавируса поддерживает 56% украинцев, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в конце марта. За две недели оценка эффективности действий президента в этом направлении возросла на 11% - в середине марта реакцию Зеленского поддерживали 45% опрошенных.

Что касается действий других институтов, то реакцию Министерства здравоохранения на коронавирус эффективной назвали 38% респондентов (+5%), Министерства внутренних дел - 37% опрошенных (+9%), премьер-министра Дениса Шмыгаля - 30% (+1%).

Исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна - 1000 респондентов (25-27 марта 2020 г.), II волна - 1000 респондентов (28-30 марта 2020 г.).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.