Оказывается, чувствовать себя счастливым помогает употребление в пищу определенных продуктов. Они способствуют повышению уровня серотонина, который еще называют "гормоном счастья", пишет FaceNews.ua.

По мнению ученых, за положительные эмоции прежде всего отвечают шоколад, сыр и бананы.

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Также позитивно влияют на настроение диетическое мясо кролика и индейки, богатые триптофаном, играющем важную роль в выработке серотонина, и молоко во всех своих проявлениях.

"Нужно также стараться есть больше фруктов и овощей, сводя к минимуму употребление животных жиров", - говорится в сообщении.

Чтобы не волноваться попусту, не изводить себя назойливыми мыслями и не впадать в панические состояния, в рацион следует включать рыбу и орехи, в которых есть жирные кислоты омега-3.

Общему хорошему самочувствию очень способствуют травяные чаи. А вот чем не следует злоупотреблять, так это привычными многим кофе и крепким чаем, которые только подавляют нервную систему, говорят медики.

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