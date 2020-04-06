Какие продукты делают людей счастливыми [ Редактировать ]
Оказывается, чувствовать себя счастливым помогает употребление в пищу определенных продуктов. Они способствуют повышению уровня серотонина, который еще называют "гормоном счастья", пишет FaceNews.ua.
По мнению ученых, за положительные эмоции прежде всего отвечают шоколад, сыр и бананы.
Также позитивно влияют на настроение диетическое мясо кролика и индейки, богатые триптофаном, играющем важную роль в выработке серотонина, и молоко во всех своих проявлениях.
"Нужно также стараться есть больше фруктов и овощей, сводя к минимуму употребление животных жиров", - говорится в сообщении.
Чтобы не волноваться попусту, не изводить себя назойливыми мыслями и не впадать в панические состояния, в рацион следует включать рыбу и орехи, в которых есть жирные кислоты омега-3.
Общему хорошему самочувствию очень способствуют травяные чаи. А вот чем не следует злоупотреблять, так это привычными многим кофе и крепким чаем, которые только подавляют нервную систему, говорят медики.
Ранее мы писали о том, какие продукты нужно есть на завтрак. Также читайте о том, чем полезен ромашковый чай.
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