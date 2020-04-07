Британский премьер Борис Джонсон по-прежнему в реанимации [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 27 марта диагностировали коронавирусную инфекцию, по-прежнему находится в отделение интенсивной терапии, сообщает BBC News.
На время болезни Джонсона обязанности главы британского правительства будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.
Сначала у 55-летнего Бориса Джонсона наблюдались легкие симптомы. 5 апреля его госпитализировали в больницу Святого Томаса в Лондоне с высокой температурой и кашлем.
Как сообщает пресс-служба британского правительства, в понедельник вечером Джонсон был переведен в реанимацию после того, как его симптомы коронавируса "ухудшились". По данным Би-би-си, Джонсон не был подключен к аппарату ИВЛ.
"Пока мы говорим, премьер-министр находится в реанимации, за ним присматривает его медицинская команда, он получает лучшую помощь от команды в больнице Сент-Томас. Наши надежды и молитвы с ним и его семьей. Мы все надеемся, что он сможет восстановить здоровье как можно быстрее. Это все, о чем мы думаем в данный момент", - заявил во вторник министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, передает Reuters.
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