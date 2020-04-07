Тропический циклон "Гарольд" второй день терзает острова Вануату в южной части Тихого океана, вызвав массовые разрушения, передает Reuters со ссылкой на правительственное бюро по чрезвычайным ситуациям и погодным условиям.

Мощный циклон c силой ветра до 235 км в час обрушился на группу тропических островов в понедельник, 5 апреля. Наиболее пострадала провинция Сана, расположенная на самом крупном из 80 островов Вануату. Там находится второй по численности населения город Луганвилль (16 000 человек).

Как сообщает Радио Новой Зеландии, стихия вызвала массовые разрушения: у десятков домов сорваны крыши, повалены сотни деревьев, разрушено здание городского совета. Повреждены телекоммуникации, из-за чего архипелаг остался практически без связи с внешним миром.

Спасатели и экстренные службы оценивают разрушения и расчищают дороги. Сообщается о десятках раненых, но информации о погибших не поступало.

В данное время циклон "Гарольд" двигается в направлении острова Фиджи. Он потерял свою мощь, а сила ветра упала до 110 км в час.