В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП/ Фото: rgazeta.by

В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.

В салоне транспортного средства находились 8 человек.

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"2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, авария произошла на 75 километре автомагистрали М3 возле г. Будапешт. Автобус транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

Ранее сообщалось, что Украина эвакуировала из Турции 430 своих граждан.