В Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами [ Редактировать ]
В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.
В салоне транспортного средства находились 8 человек.
"2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, авария произошла на 75 километре автомагистрали М3 возле г. Будапешт. Автобус транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".
Ранее сообщалось, что Украина эвакуировала из Турции 430 своих граждан.
по теме
В Киеве мужчина попытался вплавь добраться до закрытого на карантин Гидропарка (видео)
Его задержала полиция
Возвращение на родину: в Украину прибыли более 7 тыс. человек
Также страну покинули 1500 иностранцев
Эвакуированные украинцы сбежали из обсервации - Нацполиция
Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали
На Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла жуткая авария
В аварии пострадали люди
Украинцы должны вернуться домой до 27 марта
Украинские авиакомпании будут забирать граждан в течении 5 суток