Украина экстренно эвакуирует своих граждан из Италии. Это решение приняли на внеочередном заседании Кабинетам министров из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сообщили в правительстве.

"Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.