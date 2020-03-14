Украина экстренно эвакуирует своих граждан из Италии [ Редактировать ]
Украина экстренно эвакуирует своих граждан из Италии. Это решение приняли на внеочередном заседании Кабинетам министров из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.
"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сообщили в правительстве.
"Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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