Китайський Ухань виходить з карантину [ Редактировать ]
Відсьогодні з карантину виходить китайський Ухань, звідки й почалася пандемія. До речі в КНР, вперше від січня, за добу не зафіксовано жодного летального випадку.
Про послаблення карантину оголосила низка європейських країн. Так у Чехії відсьогодні можна займатися спортом на природі без масок. Але за умови дотримання дистанції не менше двох метрів. А від 9 квітня відкриються деякі господарські магазини. У Данії з 15 числа запрацюють дитячі садки і початкові школи. Однак вчителям рекомендують проводити якомога більше часу на відкритому повітрі.
В Австрії після католицького великодня зможуть відкритися невеликі крамнички. А перукарні, розважальні центри та ресторани відкриються не раніше травня. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель виключила послаблення карантину в країні до 19 квітня. Вона наголосила, що в будь-якому разі обмежувальні заходи зніматимуть поступово і знадобиться тривалий період для повернення життя у звичайне русло.
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