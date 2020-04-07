Семирічний вундеркінд з Греції присвятив твір карантину [ Редактировать ]
"Вальс в ізоляції". Такий твір для фортепіано написав семирічний вундеркінд з Греції. Стеліос Керасідіс грає на піаніно з двох років, виступав у Карнегі-холі в Нью-Йорку та в Лондонському королівському залі мистецтв.
Коли батьки пояснили йому, що по всьому світу шириться небезпечний вірус, юний композитор вирішив розрадити людей, які опинилися в чотирьох стінах. І присвятив їм свій новий музичний твір. Закликав зберігати спокій і дочекатися кінця карантину.
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Вундеркінд із Греції написав твір "Вальс в ізоляції"
Коли батьки пояснили йому, що по всьому світу шириться небезпечний вірус, юний композитор вирішив розрадити людей, які опинилися в чотирьох стінах