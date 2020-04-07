Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, 2 июля 2018 года/РИА "Новости"

Министерство юстиции США считает, что

Члены исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки за то, что проголосовали за Россию и Катар при выборе места проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на обвинительный акт, который был подан в Окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка.

По данными Министерства юстиции США, Джек Уорнер, представлявший в ФИФА Тринидада и Тобаго, в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года получил 5 млн долларов за то, чтобы проголосовать за Россию как место проведения мундиаля в 2018 году. Деньги были переведены через подставные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Как следует из обвинительного заключения, еще одному члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро пообещали 1 млн долларов за голос в пользу России. Как он голосовал и получил ли деньги, не сообщается.

Американские власти уже несколько лет расследуют дело о коррупции в ФИФА, в том числе о скупке голосов при выборе стран-хозяек чемпионатов мира. На фоне коррупционного скандала ушел в отставку Йозеф Блаттер, много лет возглавлявший ФИФА.

Несмотря на подозрения в злоупотреблениях при выборе мест проведения мундиалей, ФИФА решила не забирать право проведения чемпионатов мира у России и Катара.

"Золото" Чемпионата мира - 2018 в итоге досталось Франции, которая в финале со счетом 4:2 одолела Хорватию.