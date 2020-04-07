Прокуратура США обвинила чиновников ФИФА в получении взяток за проведение ЧМ-2018 в России [ Редактировать ]
Министерство юстиции США считает, что
Члены исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки за то, что проголосовали за Россию и Катар при выборе места проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на обвинительный акт, который был подан в Окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка.
По данными Министерства юстиции США, Джек Уорнер, представлявший в ФИФА Тринидада и Тобаго, в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года получил 5 млн долларов за то, чтобы проголосовать за Россию как место проведения мундиаля в 2018 году. Деньги были переведены через подставные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
Как следует из обвинительного заключения, еще одному члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро пообещали 1 млн долларов за голос в пользу России. Как он голосовал и получил ли деньги, не сообщается.
Американские власти уже несколько лет расследуют дело о коррупции в ФИФА, в том числе о скупке голосов при выборе стран-хозяек чемпионатов мира. На фоне коррупционного скандала ушел в отставку Йозеф Блаттер, много лет возглавлявший ФИФА.
Несмотря на подозрения в злоупотреблениях при выборе мест проведения мундиалей, ФИФА решила не забирать право проведения чемпионатов мира у России и Катара.
"Золото" Чемпионата мира - 2018 в итоге досталось Франции, которая в финале со счетом 4:2 одолела Хорватию.
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