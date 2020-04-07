Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое горячее фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице Instagram.

В кадре звезда позирует в кресле, демонстрируя длинные и красивые ноги и ягодицы. Для фото Никитюк надела откровенный полупрозрачный боди и каблуки.

В присущей себе юмористической манере ведущая пошутила, что просидит этот карантин красиво. Также она добавила, что главное, чтобы у нее не отекли ноги.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала снимком из Китая. Также читайте о том, что Монатик показал, как проводит время на карантине.