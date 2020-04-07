Леся Никитюк показала "горячий" снимок в боди [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое горячее фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице Instagram.
В кадре звезда позирует в кресле, демонстрируя длинные и красивые ноги и ягодицы. Для фото Никитюк надела откровенный полупрозрачный боди и каблуки.
В присущей себе юмористической манере ведущая пошутила, что просидит этот карантин красиво. Также она добавила, что главное, чтобы у нее не отекли ноги.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала снимком из Китая. Также читайте о том, что Монатик показал, как проводит время на карантине.
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