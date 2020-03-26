Популярный украинский певец Дмитрий Монатик показал, как проводит время на карантине. Соответствующий видеоролик он выложил на своей страничке в соцсети Instagram.

На видео Дмитрий дома танцует вместе со своими маленькими сыновьями под свою песню "Кружит".

"Который вечер мы танцуем. Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на PlayStation? Представлял. Врать не буду", - написал артист.

Ранее мы писали о том, что жена Монатика поразила фото в коротком платье.