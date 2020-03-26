Монатик показал, как проводит время на карантине (видео) [ Редактировать ]
Популярный украинский певец Дмитрий Монатик показал, как проводит время на карантине. Соответствующий видеоролик он выложил на своей страничке в соцсети Instagram.
На видео Дмитрий дома танцует вместе со своими маленькими сыновьями под свою песню "Кружит".
"Который вечер мы танцуем. Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на PlayStation? Представлял. Врать не буду", - написал артист.
Который вечер мы танцуем, благодаря #JustDance на #PS4 !!! На карантине развлекает и открывает все новое и новое занятие. Спасает, в общем. Плюс! #JustDance2020 взяли #Кружит в свой #ПлейЛист !!! Чтоооо??? Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на #PlayStation ? Представлял. Врать не буду. В моём понимании, даже не музыканта, а в амплуа #Шпиллер - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой плойкой!!! Заюзаем однозначно!!! Всем владельцам #ps4 рекомендую #JustDance2020. Там #Кружит !!! Будьте здоровы!!! #MadeWithLoveAndRhytm
Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)
Ранее мы писали о том, что жена Монатика поразила фото в коротком платье.
по теме
Потап выпустил песню о карантине
Известный музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню
"Он в реанимации, молитесь": появилась информация о состоянии Лещенко
Российский народный артист Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Украинцы смогут вернуться домой после закрытия границ
Правительство всячески поспособствует нашим гражданам, которые выразили такое желание
В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом возросло до восьми человек
Чехия ужесточила меры карантина
Ограничения на свободное передвижение жителей теперь дополнился дополнительным пунктом