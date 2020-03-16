В воскресенье, 15 марта, в Киеве на Куреневке по адресу улица Скляренко, 17 на входе в супермаркет "Сильпо", мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу, предварительно, из стартового пистолета. Об этом сообщает "Информатор".

Тревожную кнопку нажал охранник супермаркета, он также вызвал полицию.

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Сотрудники частной службы охраны задержали двух предполагаемых нарушителей в состоянии сильного алкогольного опьянения и передали их сотрудникам полиции. Те, в свою очередь, установили, кому принадлежит предмет с надписью Retay, который похож на стартовый пистолет, и надели на мужчину наручники.

Вместе с владельцем пистолета был его друг, его также попросили остаться на месте происшествия.

"Крики о помощи охранник супермаркета слышал от третьего участника инцидента. Его якобы били два вышеуказанных товарища и стреляли, предварительно, тоже в его сторону. Но пострадавший убежал в неизвестном направлении, когда его спасли от избиения. Получил ли он какие-то серьезные травмы, неизвестно. Но, к счастью, пули из пистолета, ни в кого не попали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, который стрелял, терялся в своих показаниях. Сначала он сказал, что таким образом устраивал фейерверк, потом утверждал, что так защищался, иногда выкрикивал, что это вообще не он. А друг нарушителя просил не влазить в семейные вопросы, которые неизвестны окружающим.

У задержанного изъяли предмет, похожий на пистолет, две гильзы и 7 патронов. Все это отправят на экспертизу. Мужчину, который стрелял, а также его друга задержали для выяснения всех деталей и последующей квалификации их действий.

На месте работали сотрудники службы безопасности "Сириус", патрульные и следственно-оперативная группа.

Подробности происшествия выясняются.

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