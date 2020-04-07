Ученые смогли обнаружить череп Homo Erectus, возраст которого составляет несколько миллионов лет.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации, австралийские исследователи нашли кость недалеко от Йоханнесбурга.

Известно, что возраст предыдущего найденного черепа, считавшегося самым древним составлял 1,8 миллиона лет, а того, который попал в руки ученых сейчас - более 2 миллионов лет.

Отмечается, что головная кость Homo Erectus был составлен из 150 частей и было выяснено, что он погиб в возрасте от двух до трех лет.

Ранее мы сообщали, что ученым удалось узнать, кто был предком всех современных животных. Им оказалась червеподобная бактерия.