В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли [ Редактировать ]
Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория с 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию "Главком".
Высоцкий отметил, что закон предусматривает минимальную границу: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за га.
"По нашим оценкам, средняя цена составит от 40 тыс. до 60 тыс. грн за га", - сказал он.
По его мнению, мировой экономический кризис сильного влияния на цену земли иметь не будет. "Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится", - объяснил чиновник.
Международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. "Стоимость земли зависит от либеральности рынка. Поскольку первый этап у нас довольно консервативный, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После же открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год", - заявил Высоцкий.
Напомним, Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении.
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