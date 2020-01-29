В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Финляндии подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом, который "пришел" из Китая. Об этом сообщает Yle.
Известно, что она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа, а оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.
"32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавируса", - говрится в сообщении.
Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.
"Риск распространения вируса в Финляндии невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Китае за два дня достроили больницу для инфицированных. А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
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