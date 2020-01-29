В среду, 29 января, в Финляндии подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом, который "пришел" из Китая. Об этом сообщает Yle.

Известно, что она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа, а оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавируса", - говрится в сообщении.

Читайте также ВОЗ проведет экстренное заседание из-за коронавируса

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

"Риск распространения вируса в Финляндии невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Китае за два дня достроили больницу для инфицированных. А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.