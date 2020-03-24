У экс-президента Финляндии обнаружен коронавирус [ Редактировать ]
82-летний экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари заразился коронавирусом от своей жены.
"Заболевание подтвердили вчера. Самочувствие Ахтисаари хорошее", - сообщила во вторник, 24 марта, канцелярия президента.
В субботу в канцелярии заявили, что супруга экс-президента Ээва Ахтисаари заразилась коронавирусом, и что ее состояние здоровье нормальное.
Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года. Он является финским дипломатом, а также сотрудником ООН. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Президентом Финляндии Ахтисаари был в период с 1994 по 2000 год.Он был первым напрямую избранным главой государства.
Ранее сообщалось, что осужденный за насилие Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что у Ангелы Меркель тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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