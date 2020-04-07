Во вторник, 7 апреля, в Днепропетровской области увеличилось количество заболеваний коронавирусом до 26. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, за последние сутки в области подтвердили 12 новых случаев заболевания.

"В целом в Днепропетровской области уже проверили 132 жителей с подозрениями на коронавирус. Вчера COVID-19 обнаружили у 12 человек. Инфицированные - из Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Шестерых жителей области еще проверяем", - сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Также сообщается, что четыре жителя области уже выздоровели от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.