В Днепропетровской области увеличилось количество случаев коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 7 апреля, в Днепропетровской области увеличилось количество заболеваний коронавирусом до 26. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.
Как отметили в ОГА, за последние сутки в области подтвердили 12 новых случаев заболевания.
"В целом в Днепропетровской области уже проверили 132 жителей с подозрениями на коронавирус. Вчера COVID-19 обнаружили у 12 человек. Инфицированные - из Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Шестерых жителей области еще проверяем", - сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк.
Также сообщается, что четыре жителя области уже выздоровели от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.
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