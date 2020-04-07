В индийском штате Таминланд слоны три часа подряд вытаскивали своего ребенка из резервуара с водой, в который тот упал во время водопоя.

Об этом сообщает Mathrubhumi.

По их словам, стадо слонов само решило спасать слоненка и не подпускало лесничих.

Отмечается, что спустя время слоны все-таки смогли спасти своего ребенка от смерти.

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