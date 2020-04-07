Родительское спасение: слоны вытащили своего детеныша из воды (видео) [ Редактировать ]
В индийском штате Таминланд слоны три часа подряд вытаскивали своего ребенка из резервуара с водой, в который тот упал во время водопоя.
Об этом сообщает Mathrubhumi.
По их словам, стадо слонов само решило спасать слоненка и не подпускало лесничих.
Отмечается, что спустя время слоны все-таки смогли спасти своего ребенка от смерти.
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