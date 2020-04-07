"Феномен" Николаевской области, где до сих пор нет коронавируса, изучат в Минздраве [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины планируют детально изучить ситуацию в Николаевской области, которая единственная в Украине осталась без подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 7 апреля.
"У нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи (коронавируса - ред.): реальная ли это картина или у нас есть нарушения алгоритмов", - сказал Ляшко.
Как только Минздрав будет иметь подтвержденную информацию по этому поводу, она будет обнародована.
Как сообщали "Подробности", по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1 462 случая заболевания коронавирусом, из них 45 летальных. Инфицированные зарегистрированы во всех областях, кроме Николаевской.
Тем временем Николаевская областная государственная администрация сообщила, что с начала 2020 года за медицинской помощью обратился 71 пациент с подозрением на заболевание COVID-19. Из них 61 пациент госпитализирован, десяти назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
"Лабораторно обследованы на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 69 пациентов. Отказались от обследования 2 человека. На сегодня 66 обследованных лиц имеют отрицательный результат, 3 пробы в работе", - говорится в сообщении Николаевской ОГА.
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