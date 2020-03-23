В Николаевской области подозревают коронавирус у 12 человек [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, стало известно, что в Николаевской области проверяют на коронавирус 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Вместе с тем, по состоянию на 23 марта, в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Всего было направлено 25 образцов на обследования. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек негативные.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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