В понедельник, 23 марта, стало известно, что в Николаевской области проверяют на коронавирус 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Вместе с тем, по состоянию на 23 марта, в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Всего было направлено 25 образцов на обследования. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек негативные.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.