Первая красавица Англии спасает больных коронавирусом [ Редактировать ]
Мисс Аглия-2019 вернулась к работе врача в Лондоне, чтобы помогать инфицированным коронавирусом людям.
Об этом сообщает CNN.
По информации, Бхаша Мукерджи после получения корононы "Мисс Англии-2019" решила поехать по миру с гуманитарной миссией.
"Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и сейчас лучшее время, чтобы стать частью этого дела. Это прекрасно, когда весь мир отдает честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь",- отметила Мукерджи.
Известно, что после начала пандемии она решила вернуться к своей предыдущей работе в госпитале графства Линкольншир.
Фото: CNN
Читайте еще, с коронавирусом в Великобритании будут бороться 170 тысяч добровольцев. Такая помощь будет осуществляться для пожилых граждан страны.
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