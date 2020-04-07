Мисс Аглия-2019 вернулась к работе врача в Лондоне, чтобы помогать инфицированным коронавирусом людям.

Об этом сообщает CNN.

По информации, Бхаша Мукерджи после получения корононы "Мисс Англии-2019" решила поехать по миру с гуманитарной миссией.

"Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и сейчас лучшее время, чтобы стать частью этого дела. Это прекрасно, когда весь мир отдает честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь",- отметила Мукерджи.

Известно, что после начала пандемии она решила вернуться к своей предыдущей работе в госпитале графства Линкольншир.

Фото: CNN

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