Какой продукт избавляет от стресса [ Редактировать ]
Исследователи из Гарвардского университета провели ряд экспериментов, чтобы определить природу возникновения стресса. Им удалось узнать, какая пища стимулирует поглощение гормонов стресса, передает newsyou.info.
Специалисты изучали влияние питания на уровень стресса в организме с помощью трех подопытных групп. Первая группа питалась овсяной кашей быстрого приготовления. Участники второй группы ели куриные яйца, а третья группа не была ограничена в рационе. Оказалось, что люди, употреблявшие куриные яйца, более эффективно справлялись со стрессом благодаря тому, что их надпочечники блокировали резкие выбросы адреналина.
Интересным оказался тот факт, что группа, которая употребляла овсяные хлопья быстрого приготовления, стала более подвержена влиянию стресса. Это происходит из-за того, что овсяные хлопья повышают уровень сахара в крови, а затем он резко падает.
"На фоне резких скачках сахара повышается выброс ацетилхолина, известного также как "гормон паники" - его колебания вызывают симптомы панических атак, таких как страх, слабость и холодный пот", - утверждают исследователи.
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